Бросили на подвал без еды и воды: родственники 'мобиков' из Татарстана пожаловались на беззаконие во 'второй армии мира'. Видео

Родственники мобилизованных на войну против Украины из Татарстана пожаловались на плохое обращение с их родными. Сначала их без надлежащей подготовки бросили на штурм, а теперь удерживают в подвале.

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Обращение было опубликовано в Telegram-канале "Совет матерей и жен" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По словам женщин, положение российских "мобиков" ухудшилось, когда их передали под командование 1-ой Славянской штурмовой бригады "ДНР".

Новые командиры, которых мобилизованные знают только по позывным, отправили новое пушечное мясо на штурм Авдеевки Донецкой области со стороны села Водяное. При себе у оккупантов было только стрелковое оружие, а их рации не работали. "Вы погибнете – Путин пошлет новых", – такими были напутственные слова командования.

По состоянию на 17 апреля мобилизованные уже пятые сутки сидели в подвале без еды и воды, а командиры постоянно угрожали им и оказывали давление.

"Складывается впечатление об умышленном причинении вреда ВС РФ и некомпетентности командования. Бывшее командование нашего полка предали наших ребят", – говорят россиянки.

О помощи они просят своего диктатора Владимира Путина, жалуясь, что их родственники для боевиков "ДНР" являются просто расходным материалом. Многие "мобики" при штурме были ранены или ликвидированы, однако до этого никому нет дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области исчезло более 100 российских мобилизованных после отказа заключить контракты с частной военной компанией "Вагнер". Они не выходят на связь с 7 апреля.

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