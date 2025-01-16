МИД должен отреагировать: Кушнирук призвал лишить консула Удянского гражданства Украины

Криптобизнесмен и почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский, вероятно, является гражданином Мексики и Румынии, что согласно нормам закона "О гражданстве" предусматривает прекращение его украинского гражданства.

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Об этом пишет экономический эксперт Борис Кушнирук в своем блоге на сайте Censor.net, передает "ДС ".

Он опубликовал скрин-копии паспортов Удянского, согласно которым он является гражданиом Мексики и Румынии, отметив, что их достоверность легко проверяется через официальные открытые базы в первой, так и второй стране.

По мнению Кушнирука, согласно законодательству, Удянский должен быть лишен украинского гражданства и уволен с должности почетного консула Румынии в Украине.

"Отреагировать должны как МИД Украины, так и Румынии. Поскольку на момент назначения в марте 2023 года он был гражданином Мексики (это если вынести за скобки историю с российским гражданством). А положение о почетных консульствах говорит, что почетным консулом может быть гражданин Украины или за обоснованием аккредитующего государства иностранец, постоянно проживающий в течение последних пяти лет и имеющий зарегистрированное место жительства на территории Украины. Конечно, Румыния не обосновывала и не могла обосновывать назначение мексиканца своим почетным консулом.

Борис Кушнирук напомнил, что СМИ уже сообщали о наличии у Николая Удянского также российского паспорта. По его словам, несмотря на достоверность опубликованных скрин-копий документа и ответа ФТС РФ, подтвержденная фотошоп-чекерами, пока он не подвергается верификации из-за истечения срока действия в 2023 году.

"Хотя следует заметить, если господин Удянский не вышел из российского гражданства или если его не лишили российского гражданства, то он остается гражданином России", — подчеркнул эксперт.

По его словам, перед тем как лишить Удянского украинского гражданства указом президента, наличие нескольких паспортов у него должно расследовать Нацполиция и Государственная миграционная служба.