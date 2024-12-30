ГОТ заключил новые контракты с сомнительными поставщиками, которые уже попадали в скандалы из-за срыва сделок, – СМИ

Профильный журналист и эксперт информационного агентства "Стоп Коррупции" Игорь Хмурый расследует тему прямых соглашений, которые заключает Государственный оператор тыла с украинскими производителями бронезащиты. В сообщении на своей странице в соцсети Хмурый рассказал подписчикам о контрабандистской деятельности.

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Расследователь назвал вероятную причастность одного из "любимцев ГОТ" к схемам с признаками контрабанды с участием "известных" турок", а также – подтверждение, по его данным, еще одним "любимцем ГОТ" фактической предварительной переплаты по прямым соглашениям.

Напомним, весной 2024 года ГОТ без конкурса заказал у трех компаний бронежилеты на 1,3 млрд – по 30,5 тыс. за штуку. Такие цены аргументировались срочностью (до конца июля).

"И почти сразу провел конкурс уже по 26 тыс., который провалился. Все фавориты сорвали сроки, но наказали только залетного. "Укртак" и ХЗСИЗ вместо санкций получили аванс, пролонгацию и новые заказы. Более того, несмотря на внимание СМИ и наши острые вопросы, 14 октября "Укртак" получил еще два контракта от ГОТ на 670 млн грн", – утверждает Хмурый в своем сообщении в Facebook.

Так, с "Укртаком", по данным Рrozorro, ГОТ заключил прямое соглашение на поставку 11 840 комплектов бронежилетов по цене 30 780 грн/шт. еще 17 мая этого года. Предельной датой, к которой "Укртак" должен был поставить бронежилеты, в соглашении указано 31 июля 2024 года. Однако свои обязательства компания так и не выполнила.

Впрочем, в "СтопКоре" утверждают, что обращались с запросами по этому поводу в ГОТ. И в ответе, датированном 16 октября 2024 года, в госпредприятии заявляли, что нарушение сроков сделки было "зафиксировано". Что, добавляют в "СтопКоре", не помешало ГОТ за два дня до того, 14 октября, опубликовать еще два тендера на закупку бронежилетов, победу в которых получил "Укртак": на 254 млн грн и на 424 млн грн.

В обоих случаях "Укртак" предлагал несколько более низкую цену, чем его конкурент, Научно-производственное предприятие "ТЕМП-3000". Однако в ГОТ при этом почему-то не приняли в расчет "зафиксированный" срыв победителем предварительного соглашения на поставки бронежилетов, которых на фронте так и не дождались.

Хмурый утверждает, что с октября "Укртак" фигурирует в уголовном производстве по контрабанде. Досудебное расследование проводят детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области.

Его слова подтверждаются определением Киевского районного суда Одессы.

В его тексте, в частности, упоминается и о разных инвойсах.

"Опросом водителя указанного грузового транспортного средства было выявлено два комплекта товаросопроводительных документов, а именно инвойсов, в которых указана разная сумма на один и тот же груз", – указано в определении суда.

Также следственный судья употребил формулировку о "противоправной деятельности "Укртака" и отметил, что 28 октября детективы БЭБ провели обыск уже в помещениях "Укртака". Во время следственных действий был изъят значительный массив различной документации. Обжаловать изъятие и добиться возвращения документов представители компании пытались через суд, однако следственный судья Киевского районного суда города Одесса в этом "Укртаку" отказал.

По данным следствия, как следует из текста уже цитированного определения суда, комплектующие для производства бронежилетов, а именно "мягкий баллистический пакет защиты, полиэтиленовая ткань, набор пряжек", которые нашли в фуре, для "Укртака" были отправлены турецкой компанией ИРЕК SAVUNMA SAN.LTD.STI MALIKOY BASKENT OSB ман.17 CAD. N0:38 SINCAN/ANKARA.

"Кстати, эта фирма до сих пор не закрыла контракты с ГОТ более чем на 1 млрд грн и вряд ли уже это сделает до конца года, учитывая новые проблемы. А это десятки тысяч бронежилетов, которых так и не дождалась армия", – утверждает автор расследования, анонсируя доказательства своих слов в "финальном материале".

Приверженностью должностных лиц ГОТ, по словам Хмурого, пользуется не только "Укртак", но и еще один производитель: ООО "Харьковский завод средств индивидуальной защиты" (ХЗСИЗ). Правда, последний к началу декабря несколько месяцев в тендерах ГОТ на закупку средств индивидуальной защиты не "светился".

Журналист утверждает, что начиная с лета ГОТ не заказывал у этой компании бронежилеты якобы из-за намерений "всячески прикрыть ее зашквар со срывом того же прямого соглашения" (на поставку средств индивидуальной защиты, которая должна была быть завершена до конца июля текущего года). Это подтверждается данными портала youcontrol.

"Вдруг 9-10 декабря тыловики отдали ХЗСИЗ сразу четыре контракта более чем на 460 млн. Перчатки, чехлы на броники, наколенники – и 249 млн на бронежилеты. При том, что прошлый заказ они вместо обещанных двух месяцев едва закрыли за полгода. И самое главное – цена. В этот раз ХЗСИЗ забрал договор на аукционе и предложил, внимание, 25 тыс. за комплект. Напомню, в мае прямое соглашение ГОТ им отдал за более чем 30 тыс. за штуку", – эмоционально обратил внимание на определенные несоответствия журналист Хмурый.

Также он задал риторический вопрос: "Сколько вообще должен стоить бронежилет для армии и какова же его маржа, если одни забавляются с ценой на таможне, а другие вот так легко сбрасывают 20%?"

В заключение Хмурый расписывает два показательных факта: