Журналист напомнил предупреждение Зеленского о каналах Медведчука: это плохо закончится. Видео

Украинский журналист Роман Цимбалюк напомнил слова президента Владимира Зеленского в 2019 году, когда тот сказал, что история с телеканалами лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука плохо закончится.

В своем видеоблоге на YouTube 3 февраля корреспондент УНИАН в России показал отрывки из интервью главы государства актеру Станиславу Боклану (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тогда Зеленский сказал, что у него есть ответы на вопросы о финансировании группы телеканалов лидера ОПЗЖ.

"Партия господина Медведчука… еще большой вопрос, его ли это партия и кто они такие. Есть вопросы, откуда у них деньги на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы кэша… откуда и из какой страны они все это получают. Это будет громкая история, которая очень плохо закончится", – отметил президент во время интервью.

Цимбалюк добавил, что они (представители ОПЗЖ) – эмиссары президента России Владимира Путина и Кремля в Украине.

"Тогда эти слова для многих показались сотрясанием воздуха, и да, Зеленский и компания хотели каким-то образом найти схему взаимодействия с Россией. Мы помним эти сигналы о мире: "Мы хотим увидеть в глазах Путина мир", "Нужно только прекратить стрелять". Оказывается, Владимир Владимирович очень жесткий учитель, за это время он показал, что договариваться с Украиной он в принципе не намерен", – подчеркнул журналист.

Напомним, что Владимир Зеленский дал интервью актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану о своих первых 100 днях президентства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о наложении на нардепа Тараса Козака персональных санкций сроком на 5 лет. Также этим указом были введены санкции против ряда телеканалов Виктора Медведчука, которые формально принадлежат Козаку: NewsOne, "112-Украина" и ZIK. Каналы отключили в тот же вечер.

В тот же день телеканалы, которые попали под блокировку, обнародовали заявление, в котором назвали решение СНБО и указ президента "политической расправой над неугодными СМИ", а председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко охарактеризовал запрет деятельности телеканалов как "наступление на свободу слова".

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что блокировка телеканалов и санкции введены украинской властью под давлением администрации нового президента США Джо Байдена.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что телеканалы финансируются компанией, которая зарегистрирована в РФ и ведет свою деятельность в оккупированных районах Луганской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что решение было принято в рамках действующего законодательства с соблюдением всех необходимых процедур. А вещание указанных телеканалов он сравнил с информационным терроризмом.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что "112 Украина", ZIK и NewsOne "систематически занимались грубой антиукраинской пропагандой".

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания пояснили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке.