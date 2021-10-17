'Женщины могут все', – Кира Рудик на WomanConf в Киеве

Известная бизнесвумен, зоозащитница и председатель партии "Голос" Кира Рудык все больше привлекает внимание к своей активной общественной деятельности. Еще недавно Кира была топ-спикером мероприятия "Магия Утра", а уже в эти выходные приняла участие в конференции WomanConf, посвященной роли женщин в политике и бизнесе. На мероприятии Рудык выступила с докладом на тему "Женщина в бизнесе, женщина в политике: почему мы можем все?".

"Бешеная энергетика бесконечно красивых, умных и интересных женщин в зале просто зашкаливала! Поделилась своим опытом в бизнесе и политике, рассказала несколько ключевых моментов из своей жизни, которые имели переломный характер и, увидев фидбэк от зала, поняла, что именно такие встречи и события очень нужны украинкам", – написала Кира Рудык в своем Facebook.

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На конференции Рудык пообщалась с аудиторией и энергично отвечала на вопросы участников конференции.

Даже несмотря на гендерные проблемы в обществе, женщины могут все, убеждена она. Главное – вера и любовь к себе, ежедневный труд ради собственного дела и цели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Голос" намерен призвать Раду отменить закон об олигархах.