Железняк – об отмене права СБУ расследовать экономические преступления: первая победа в новом году

Глава фракции "Голос" назвал первой победой в 2021 году принятие в первом чтении законопроекта, который предусматривает реформирование Службы безопасности Украины.

Об этом Ярослав Железняк сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что благодаря его правке у СБУ теперь заберут право расследовать экономические преступления.

"Первая победа в новом году. Благодарю коллег из комитета и парламента, которые поддержали мою правку наконец-то ликвидировать подразделения СБУ, которые много лет занимаются давлением на бизнес под прикрытием расследования экономических и коррупционных преступлений", – написал глава фракции.

Также Железняк добавил, что теперь Украина получит единый орган – Бюро экономической безопасности.

"Наконец-то, после шести лет обсуждений, мы получим единый орган – Бюро экономической безопасности, – которое будет разбираться с экономическими правонарушениями языком цифр. А автоматы сотрудников экономического и знаменитого департамента "К" СБУ или дискредитированной налоговой милиции останутся в прошлом", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 28 января приняла в первом чтении законопроект о реформировании СБУ. Согласно документу, будут ликвидированы специальные подразделения спецслужбы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Также предусмотрено значительное усиление контрразведывательного и антитеррористического направлений и разграничение контрразведывательного и оперативно-розыскного видов деятельности.

Кроме того, планируется поэтапное сокращение штатной численности СБУ до 10 тысяч и частичная демилитаризация с переходом на специальные звания.