Ждут ли Путина в Киеве и как завершить войну на Донбассе: главное из интервью Ермака

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал большое интервью, где рассказал о встречи главы государства Владимира Зеленского с лидером россиян Владимиром Путиным и комментировал скандалы в партии "Слуга народа".

OBOZREVATEL собрал главные тезисы Ермака, где он также высказался относительно войны на Донбассе и возможных путей решения конфликта.

Ермак назвал некорректным приглашение в Киев Путина после того, как глава Кремля отказался встретиться с президентом Зеленским на Донбассе.

"Нет, я считаю это некорректным", – сказал глава ОП.

Ермак назвал неправильным поступок депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, устроившего закрытую вечеринку в разгар карантина. При этом считает, что оценку этому, а также визиту "слуги" Евгения Шевченко к непризнанному главе Беларуси Александру Лукашенко, должна дать фракция.

"Моя человеческая позиция: Николай поступил неправильно. Будучи депутатом Верховной Рады, он должен показывать пример, а не наоборот. Что касается поездки Шевченко, то есть официальная позиция государства и президента. Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку", – рассказал он.

Ермак не исключает, что нынешнее вооруженное противостояние на Донбассе может превратиться в замороженный конфликт. Однако отметчает, что лично он не является сторонником подобного развития событий.

"Украинская сторона точно не намерена двигаться по направлению к замороженному конфликту. Исключаю ли я сценарий замороженного конфликта – нет, не исключаю. Но я его бы очень не хотел", – сказал глава ОП.

Также Ермак повторил свое мнение, что США могли бы сыграть ключевую роль в завершении войны на Донбассе. По его словам, речь идет о двухпартийной поддержке и выходе отношений Киева и Вашингтона на новый качественный уровень.

"Именно сейчас, когда Украина нуждается в поддержке", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ОП Андрей Ермак высказался о заявлении об отводе войск России.