Коммунистическая партия Китая приняла "историческую резолюцию", в которой приравняла заслуги нынешнего главы страны Си Цзиньпина к достижениям Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Более того: в тексте Резолюции 6-го Пленума ЦК КПК 19 созыва, который проходил в Пекине 8-11 ноября 2021 года, поставлена четкая задача:

"ЦК КПК призывает всех членов партии, всю армию и весь многонациональный народ страны еще теснее сплотиться вокруг ЦК КПК, ЯДРОМ которого является товарищ СИ ЦЗИНЬПИН, целиком и полностью реализовывать в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, всячески развивать большой дух основание КПК… быть достойными своей миссии и обязанностей, ни в коем случае не остановиться на пути к своей великой мечте о будущем".

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(неофициальный перевод текста с русскоязычной версии агентства "СИНЬХУА" - мой)

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що в 2018 році було також ухвалено рішення, яке дає право нинішньому очільнику Китаю балотуватися на свій ТРЕТІЙ ТЕРМІН на посаду Голови КНР.

З огляду на те, що керівник монобільшості-фракції "Слуги народу" Давид Арахамія офіційно заявив, що принципи Комуністичної партії Китаю і партії "Слуга народу" в багатьох позиціях збігаються, а очільники провладної партії України мають твердий намір перебрати досвід своїх китайських побратимів-комуністів у розбудові держави, очікуємо найближчим часом рішення щодо узаконення "культу особи" Зеленського та обґрунтування його необхідності перебувати на посаді Керівника Держави не лише ДРУГИЙ, а й ТРЕТІЙ ТЕРМІН, як і проголосив крайній Пленум братньої КПК.