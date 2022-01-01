Завершился телефонный разговор между президентами США и России, инициированный, к слову сказать, именно российской стороной. Видимо, Владимиру Путину остро не хватает повышенного внимания к своей персоне со стороны Белого дома, поэтому его стараются привлекать всеми возможными способами. Хотя, в российской прессе новости о переговорах начинались фразой “Джо Байден позвонил…”

Ну а как же иначе, ведь это президент США напрашивается постоянно на разговор с очень занятым Путиным, но никак не наоборот!

И всё же данный телефонный разговор я изначально считал бессмысленным, поскольку в таком формате невозможно решать те или иные проблемные вопросы, а лишь обговаривать позицию и перспективу решений. Важно то, что ещё во время прошлой видеоконференции позиции и перспективы были обсуждены.

Видео дня

Так и случилось. Ничего нового и кардинально поворотного этот разговор не привнёс в решение нынешней проблематики, создаваемой Россией как у границ с Украиной, так и за её пределами.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора вновь потребовал от Джо Байдена “твёрдых правовых гарантий”, исключающих продвижение НАТО на Восток и размещение определённых систем вооружения в близости от российских границ. Собственно, всё то же самое он уже “требовал”. Так зачем это повторение? Напоминание Джо Байдену или просто президент РФ забыл, что уже говорил об этом?

В свою очередь, президент США Джо Байден заверил Путина, что у Вашингтона нет намерений размещать на территории Украины ударные наступательные вооружения, но если Россия предпримет шаги по вторжению в Украину, то США и их союзники на это соответствующе отреагируют. Байден напомнил Путину, что у него есть два пути разрешения нынешнего кризиса: дипломатия и деэскалация – либо сдерживание и последствия.

Так собственно – зачем был нужен этот разговор, если он не дал каких-либо результатов, кроме тех, что до того уже были известны? Создаётся такое впечатление, что Владимиру Путину в условиях его изоляции и вправду не хватает внимания со стороны мировых лидеров. Придворные марионетки и подконтрольные руководители типа Александра Лукашенко, Башара Асада, Никола Пашиняна и прочих – не радуют. А из высшей лиги Путина уже давно выбили.

На самом деле это было довольно жалкое зрелище, когда престарелый президент напрашивался на разговор в очень поздний для него час. Накануне разговора я уже писал, что только этим фактором – телефонным звонком в 23:30 по Москве, в то время как в США было начало рабочего дня – Путина поставили в очень неудобное положение, причём представители его же администрации.

Собственно, по итогу, данный телефонный разговор не совершил абсолютно никаких прорывов. С другой стороны, он лишь подчеркнул нестабильное и неуверенное положение Владимира Путина, который в решении внешнеполитических задач не способен опираться на мощную и профессиональную дипломатию. Единственное, что он может использовать – угрозы и шантаж посредством военной составляющей и это лишь подчёркивает степень деградации России как переговорщика за эти 8 лет.

Но в этом и заключается как главная проблема, так и угроза, исходящая от России.