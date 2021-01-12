Кулеба: президента Украины нечего поучать, тем более Лукашенко

"Менторские нотки" и поучения незаконным главой Беларуси Александром Лукашенко президента Украины Владимира Зеленского абсолютно неуместны.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Сніданок з 1+1". Запись разговора с главой украинского МИДа была опубликована в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Кулеба Скриншот видео 1+1

Журналисты попросили Кулебу прокомментировать высказывание белорусского политика о том, что Зеленский "молодой президент" и его еще "можно научить".

Скриншот видео 1+1

"Президента Украины нет смысла нечему поучать, тем более Александру Лукашенко", – ответил на это дипломат.

"Наш президент является самодостаточной политической фигурой и все эти менторские нотки "старших товарищей" – они абсолютно неуместны", – добавил министр.

Он назвал Лукашенко "известным персонажем", который всегда славился подобными "харизматическими высказываниями". Однако, по словам Кулебы, "чем дальше, чем более они оторваны от реальности".

Глава МИДа сказал, что "это можно считать официальной реакцией" на заявления белорусского политика.

Кулеба добавил, что позиция Украины неизменна – она всегда будет с белорусским народом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси назвал своим другом главу России Владимира Путина и заявил, что не испытывает такого к Зеленскому.

Также Лукашенко сказал, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что наше государство не признало результаты белорусских президентских выборов.