Зеленского и Ермака пригласили в "Свободу слова Савика Шустера" для обсуждения "вагнергейта"

Мария Шевчук
Политика
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Зеленского и Ермака пригласили в 'Свободу слова Савика Шустера' для обсуждения 'вагнергейта'

В студию программы "Свобода слова Савика Шустера", пригласили президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака. Эфир состоится сегодня в 21:00.

Одна из тем, которые планируют обсудить в эфире, – подготовка и срыв операции украинских спецслужб по задержанию вагнеровцев. Об этом редакция ток-шоу сообщила в Facebook.

"С целью объективного освещения важной для страны темы для участия приглашены президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Надеемся, что власть будет прозрачной и примет приглашение к участию в эфире", – говорится в сообщении.

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Свобода слова Савика ШустераСавик Шустер