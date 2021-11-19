Зеленского и Ермака пригласили в 'Свободу слова Савика Шустера' для обсуждения 'вагнергейта'

В студию программы "Свобода слова Савика Шустера", пригласили президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака. Эфир состоится сегодня в 21:00.

Одна из тем, которые планируют обсудить в эфире, – подготовка и срыв операции украинских спецслужб по задержанию вагнеровцев. Об этом редакция ток-шоу сообщила в Facebook.

"С целью объективного освещения важной для страны темы для участия приглашены президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Надеемся, что власть будет прозрачной и примет приглашение к участию в эфире", – говорится в сообщении.