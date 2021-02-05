Зеленский записал новое видео на русском языке, чтобы развенчать 'бред и брехню'

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео, в котором высказался о запрете ряда телеканалов, книгах на русском языке в Украине и неправдивой информации в СМИ, а также со стороны некоторых политиков.

В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента, глава государства перешел на русский язык, чтобы развенчать "бред и ложь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кратко главное из речи главы государства:

Призвал украинцев не читать продажные СМИ и не смотреть карманные телеканалы.

Пояснил, что никакого запрета писателя Михаила Булгакова в Украине нет.

Объяснил, почему закрыли телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком.

Призвал украинцев не дать себя разделить.

Зеленский начал с цитаты писателя Михаила Булгакова, отметив, что его, как и украинские территории, страна никому отдавать не собирается: "Не читайте перед обедом советских газет".

"Позвольте дополнить классика: не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, если не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни", – сказал он.

Президент отметил, что он решил записать видео на русском языке не случайно, потому что именно на нем в последнее время украинцам "вливали в уши бесконечные потоки лжи". Глава государства отметил, что будет "развенчивать эту ложь правдой на русском языке".

Зеленский отметил, что, несмотря на заявления некоторых политиков и СМИ, в Украине нет никаких проблем с изданием русскоязычных книг, а произведения писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина можно приобрести в центре Киева.

"По данным Книжной палаты, включая прошлый год," Мастера и Маргариту" в Украине издавали 39 раз. Этот роман есть в школьной программе. На ввоз "Мастера и Маргариты" выдано 14 разрешений", – сказал президент, добавив. что только одному издательству было отказано во ввозе экземпляров романа "Мастер и Маргарита".

Он пояснил, что это произошло из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма.

"Новость о запрете Булгакова в Украине – это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба. В самом центре Киева можно свободно приобрести книги, изданные на русском языке", – отметил Зеленский.

(Видео – Telegram Офиса президента)

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