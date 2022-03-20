Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз информационной безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О нейтрализации угроз информационной безопасности государства". Оно было принято 18 марта.

Соответствующий указ, подписанный Зеленским, был обнародован на сайте Офиса президента. Документ приобретает силу со дня его опубликования; контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Согласно указу ООО "Зеонбуд", обеспечивающее цифровое вещание на территории Украины, перейдет на особый режим работы в составе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

В свою очередь, Концерн отвечает за постоянные функционирование объектов цифрового эфирного вещания и трансляцию ТВ-каналов в МХ – 1, -2, -3, -5, а также резервную доставку каналов в цифровые передатчики с привлечением альтернативного оператора спутниковой связи.

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В период военного положения на ТВ в приоритете будет единая информационная политика, которая будет достигаться благодаря объединению всех общенациональных телеканалов.

Само вещание в основном будет состоять из информационных программ круглосуточного марафона "Єдині новини #UАразом". Ответственность за это возложена на Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о единой информационной политике в период военного положения, которое призвано остановить распространение агрессором дезинформации.

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