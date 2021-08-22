Зеленский встретился с премьером Грузии: о чем говорили

В воскресенье, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили. Глава правительства пробыл в нашу страну с трехдневным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. По итогу встречи Зеленский и Гарибашвили договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Стороны обсудили вопрос безопасности и усиление сотрудничества в акватории Черного моря. Также на встрече говорили об углублении совместной работы в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических стремлений Украины и Грузии.

Видео дня

Кроме того, Зеленский поблагодарил Грузию за поддержку и четкую позицию в отношении территориальной целостности нашей страны. Глава государства заверил, что Украина будет в дальнейшем выражать поддержку братскому грузинскому народу.

Также Зеленский сказал слова благодарности за участие Грузии в саммите "Крымская платформа", в котором примет участие сам Гарибашвили.

Напомним, что 17 мая Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум, которым основали "Ассоциированное трио".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина, Молдова и Грузия обратились к Евросоюзу с просьбой облегчить доступ к вакцинам от коронавируса.