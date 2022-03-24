Зеленский в обращении к Швеции: российские войска уничтожают все, бомбят детсады. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Риксдагом в Швеции. Он подчеркнул, что российские войска уничтожают все вокруг, а Кремль пытается покорить весь наш народ.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале OBOZREVATEL. Зеленский подчеркнул, что такого черного места Европа не знала никогда со времен Второй мировой войны.

"Не видела и таких разрушений и таких военных преступлений. Список убитых достигает уже тысяч. Разрушены десятки наших городов и общин. Российские войска не различают гражданские и военные цели. Они уничтожают все. Сжигают жилые кварталы и дома. Подрывают больницы. Даже обстреливают детские сады. из реактивной артиллерии! Разрушены сотни образовательных объектов и более 200 школ. Российские войска бомбили университеты. Представьте себе – они уничтожают любую инфраструктуру, которая просто служит жизни. Склады с едой, медикаментами. Захватили две атомные станции. второе химическое производство. Сегодня применили фосфорные бомбы! Погибли и взрослые, и дети", - рассказал он.

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Глава государства подчеркнул, что российские пропагандисты уже обсуждают в эфирах государственного телевидения, как РФ оккупирует, в частности, и принадлежащий Швеции остров Готланд, и как будет удерживать его под своим контролем десятилетиями.

"Говорят, что для России будет выгодно – разместить на Готланде противовоздушную оборону и военную базу. Для прикрытия захвата государств Балтии", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что Россия рассчитывает пойти дальше войной в Европу.

Он добавил, что Швеция приняла историческое решение о предоставлении Украине оружия.

"Мы вам благодарны за это! За ваше благоразумие. За вашу дальновидность. Швеция поддерживает политику санкций. Политику, без которой мира не будет. Потому что другого языка, чем эффективные санкции, в руководстве России не поймут. Но чтобы мир наступил скорее, санкционные пакеты против России должны применяться еженедельно. Никакого барреля российской нефти! Никакой меры российских судов в ваши порты! Никакого евро налогов ваших компаний в России! Их военная машина должна остаться без средств к существованию", - пояснил он.

Кроме того, президент пригласил шведских архитекторов, компании, государство поучаствовать в проекте восстановления Украины.

"Я приглашаю вас продемонстрировать миру, всем нынешним и будущим поколениям, что война не дает результата. Но мир – дает результат. И дает жизнь. Швеция – первая страна, которой мы это предлагаем. Этот проект. Вы можете взять шефство над любым. городом, регионом или отраслью для их восстановления", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Италии заявил, что цель Кремля – вся Европа, контроль над политикой, а также решающее влияние на жизнь и ценности граждан.

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