Зеленский утвердил трехлетнюю стратегию развития системы правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №231/2021 "О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы".

Как сообщила пресс-служба ОП, она определяет основные принципы и направления развития системы с учетом лучших международных практик.

В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статуса судей, судопроизводства и других институтов правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.

Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.

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Одним из направлений стратегии является улучшение доступа к правосудию. Так, планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования. Также документ ставит целью усиления функциональной и процессуальной способности Верховного Суда.

"Следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам в сфере безопасности", – говорится в документе.

Стратегия также предусматривает совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для облегчения доступа к правосудию.

Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи.

Одной из целей стратегии является укрепление независимости судебной власти и ее подотчетности обществу. В частности, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Также в документе говорится о развитии органов и совершенствования института адвокатуры. Кроме того, Стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного Суда Украины и соблюдение ими стандартов профессиональной этики.

Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добродетель и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного Суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должны разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

Также Комиссия по вопросам правовой реформы будет информировать президента о реализации положений этой стратегии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука". Он поддержал инициативу представителей творческого сообщества по созданию музейно-культурного центра в Киеве.