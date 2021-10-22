Зеленский созывает заседание СНБО: какие вопросы рассмотрят

В пятницу, 22 октября, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Его созывает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на аппарат СНБО. Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности Алексею Данилову организовать это заседание. Оно состоится в Офисе президента.

Все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте его проведения.

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко заявил в комментарии Vesti.ua, что на заседании будут рассматривать вопросы дополнительных закупок газа на зиму и нехватки угля.

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"Здесь вопрос отсутствия ресурса – его физически уже нельзя нигде закупить, кроме как у кого-то отобрать в хранилищах или у РФ. Но это все равно не изменит украинский баланс", – объяснил Кучеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее заседание СНБО состоялось 15 октября. На нем впервые за годы независимости утвердили План обороны страны, а также ввели санкции против людей, причастных к подготовке проведения выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.