Зеленский проведет большую пресс-конференцию 20 мая: названо время и место
В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию. Начало запланировано на 12:00.
Как сообщается в анонсе на сайте главы государства, мероприятие состоится в Киеве на территории госпредприятия "Антонов" (ул. Академика Туполева, 1).
Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях и на официальных страницах Офиса президента.
В ОП предупредили, что в связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии.
Напомним, предыдущая пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая 2020 года в Мариинском дворце и разделила украинцев, вызвав среди них споры в сети. Подробнее с главными тезисами главы государства, которые он озвучил к году своего президентства, с фото и видео, можно ознакомиться в материале OBOZREVATEL.
Активисты общественного контроля госзакупок Dozorro проанализировали расходы Государственного управления делами (ГУД) 2020 года. По их данным, организация этого мероприятия обошлась госбюджету минимум в 269 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что еще одну большую пресс-конференцию Владимира Зеленского могут посвятить второй годовщине его президентской каденции.
Хотя, по ее словам, "президент не должен постоянно проводить такие мероприятия". Ведь даже без большого общения с журналистами в таком формате он сейчас проводит встречи с прессой во время рабочих поездок по стране. Также дает блоги и интервью онлайн, в частности, иностранным СМИ.