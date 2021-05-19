Зеленский проведет большую пресс-конференцию 20 мая: названо время и место

В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию. Начало запланировано на 12:00.

Как сообщается в анонсе на сайте главы государства, мероприятие состоится в Киеве на территории госпредприятия "Антонов" (ул. Академика Туполева, 1).

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях и на официальных страницах Офиса президента.

В ОП предупредили, что в связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии.

Напомним, предыдущая пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая 2020 года в Мариинском дворце и разделила украинцев, вызвав среди них споры в сети. Подробнее с главными тезисами главы государства, которые он озвучил к году своего президентства, с фото и видео, можно ознакомиться в материале OBOZREVATEL.

Активисты общественного контроля госзакупок Dozorro проанализировали расходы Государственного управления делами (ГУД) 2020 года. По их данным, организация этого мероприятия обошлась госбюджету минимум в 269 тысяч гривен.

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