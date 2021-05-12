Виступаючи на конференції "Стратегія національної безпеки України" у рамках Всеукраїнського Форуму "Україна 30. Безпека країни", зробив наголос на важливості деолігархізації, як одному з пріоритетів національної безпеки України.

Оскільки на конференції був обмежений часовими рамками, вирішив "розшити" свою тезу, детальніше пояснити позицію.

Вважаю, що поряд з військовою агресією Російської Федерації однією з основних загроз національній безпеці є олігархічна система.

Система, яка почала формуватися фактично одразу після набуття Україною Незалежності за повної бездіяльності влади.

З роками олігархічна система, яка дедалі більше укріплювалася і запливала фінансовим корупційним жирком, ставала все впевненішою в собі і все нахабніше втручалася в українську політику.

Внаслідок цього країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику - ОЛІГАРХІЧНА ЕКОНОМІКА, яка породжувала МОНОПОЛІЇ, що призводило до КОРУПЦІЇ.

Зрощення олігархічного бізнесу з чиновниками і силовиками дало олігархам важелі впливу для усунення конкурентів позаекономічними методами, що гальмувало розвиток країни.

Сформовані олігархічні групи через інкорпорованих у владу "своїх правильних" кадрів фактично приватизували сектори вітчизняної економіки – газову, хімічну, енергетичну, нафтопереробну сфери, і протягнули свої пазурі до прибуткового аграрного сектору.

Монополії призвели до глибинної корупції.

Саме тому будь-яким системним реформам чиниться шалений опір олігархів, які загрожують їх домінуючому становищу в економічній сфері та впливу на державні інституції.

Президент України Володимир Зеленський добре усвідомлює проблему олігархічної економіки, яка дісталася йому у спадок, і реалізує системні дії щодо деолігархізації.

Проблема, в свою чергу, ускладнюється існуванням "п’ятої колони" всередині країни, яка змогла стати впливовим фактором, завдячуючи, зокрема, російським корупційним грошам.

Росія протягом десятиріч свідомо і послідовно, через корупційні схеми розбещувала український політичний клас, свідомо знищувала українську економіку, формуючи власні групи впливу і захоплюючи нові сегменти в політичній, економічній, медійній, релігійних сферах життєдіяльності держави.

Президент Володимир Зеленський продемонстрував готовність протистояти олігархам і російським "агентам впливу". Саме в цьому контексті потрібно оцінювати ряд рішень РНБО і останню ініціативу Глави держави, який запропонував Раді національної безпеки та Офісу Президента разом з Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха в нашій країні.

На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу.

Тому питання стоїть принципово – держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п’яту колону" як найближчі завдання, які постали перед нами.

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