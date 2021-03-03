Зеленский призвал ЕС признать осуждение гибридной агрессии РФ против Украины

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Зеленский призвал ЕС признать осуждение гибридной агрессии РФ против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что не верит в хорошие бизнесовые отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией, и выразил убеждение, что в ЕС наконец признают осуждение российской гибридной агрессии против Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который 2 марта посетил с ним КПВВ "Счастье" в Луганской области. Мероприятие транслировалось на Facebook-странице главы государства.

"Надеюсь, что по итогам заседания Евросовета в конце марта будет предоставлен мощный сигнал об осуждении российской гибридной агрессии против Украины. Я не верю в возвращение business as usual (бизнес, как ни в чем не бывало. – Ред.) в отношениях ЕС с РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что визит Шарля Мишеля в Украину пришелся на 7 годовщину временной оккупации Россией полуострова Крым. Гарант поблагодарил партнеров с ЕС за поддержку относительно непризнания незаконной аннексии полуострова.

В то же время отметил, что только этого не достаточно, и вопрос территориальной целостности Украины стоит вынести на более широкий уровень. В этом контексте он вспомнил подготовку к проведению саммита "Крымская платформа".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Евросовета Шарль Мишель вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил КПВВ "Счастье" и выразил поддержку территориальной целостности и европейским стремлением государства. Также он указал на необходимость проведения реформы судебной системы и борьбы с коррупцией в стране.

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