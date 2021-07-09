Зеленский привезет на встречу с Меркель аргументы против 'Северного потока-2'

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель намерен обсудить ряд вопросов. Один из них касается угрозы "Северного потока-2" для Украины.

В частности, глава государства привезет свои аргументы против проекта российского газопровода. Об этом на брифинге 9 июля заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, аргументы должны убедить в том, что газопровод вредит и Украине, и европейским странам.

"Будут говорить об усилении роли Германии в нормандском формате, о роли Германии в установлении мира на Донбассе. Зеленский также обязательно напомнит о важности приостановки строительства "Северного потока-2". Он везет аргументы, которые должны убедить принимающую сторону о то, что газопровод вредит как Украине, так и странам Европы", – сказал Никифоров.

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Также на повестке дня будут переговоры о деоккупации Крыма, энергетической безопасности, реформировании угольной промышленности, повышение энергоэффективности и экономическое сотрудничество.

Визит запланирован на 11 июля. Кроме Меркель, состоится встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен назвала хорошим знаком, что канцлер хочет обсудить с Зеленским ряд вопросов.