Зеленский попросил Эрдогана помочь в освобождении крымских татар из плена РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он помог в освобождении более 100 крымских татар, которые незаконно удерживаются в России.

С такой просьбой глава государства обратился к лидеру турков во время телефонного разговора в воскресенье, 22 августа. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, передает пресс-служба ОП.

Эрдоган добавил, что Турция поддерживает саммит "Крымская платформа" и дальше будет поддерживать ее работу. Турецкую сторону представит министр иностранных дел.

"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", – подчеркнул он.

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Президент Турции снова сказал, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и не признает незаконную аннексию Крыма. Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку.

"Спасибо за вашу солидарность с украинским народом и такую четкую и последовательную позицию. Она крайне важна для нас. Особенно сегодня, накануне запуска Крымской платформы", – отметил украинский лидер.

Зеленский также пригласил Эрдогана посетить Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа во временно оккупированном Россией Крыму силовики устроили обыски в домах крымских татар. На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский, который резко осудил незаконные действия со оккупантов.