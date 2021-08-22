Зеленский попросил Эрдогана помочь в освобождении крымских татар из плена РФ
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он помог в освобождении более 100 крымских татар, которые незаконно удерживаются в России.
С такой просьбой глава государства обратился к лидеру турков во время телефонного разговора в воскресенье, 22 августа. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, передает пресс-служба ОП.
Эрдоган добавил, что Турция поддерживает саммит "Крымская платформа" и дальше будет поддерживать ее работу. Турецкую сторону представит министр иностранных дел.
"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", – подчеркнул он.
Президент Турции снова сказал, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и не признает незаконную аннексию Крыма. Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку.
"Спасибо за вашу солидарность с украинским народом и такую четкую и последовательную позицию. Она крайне важна для нас. Особенно сегодня, накануне запуска Крымской платформы", – отметил украинский лидер.
Зеленский также пригласил Эрдогана посетить Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа во временно оккупированном Россией Крыму силовики устроили обыски в домах крымских татар. На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский, который резко осудил незаконные действия со оккупантов.