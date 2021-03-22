Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Президент Владимир Зеленский 22 марта подписал закон №1150-ІХ "О Бюро экономической безопасности Украины", который Верховная Рада приняла в январе этого года.

Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами страны. Об этом информирует Офис президента.

"Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, ести ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Бюро как единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями, получит соответствующие полномочия Службы безопасности и Налоговой милиции. Последние будут переосмыслены с тем, "чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган".

В то же время после принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

"Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики", – подчеркивается в указе.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет министров.

К полномочиям Бюро экономической безопасности относятся:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики страны;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем

планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;

выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

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