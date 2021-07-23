Зеленский поддержал украинских спортсменов в день старта Олимпиады в Токио. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским олимпийцам, которые представляют страну в Токио. Он поддержал украинскую сборную перед началом Олимпийских игр.

В своем Telegram-канале лидер поблагодарил украинских спортсменов за то, что "сине-желтый флаг увидели в разных уголках мира". Глава государства заявил, что несмотря на пустые трибуны, сердца всех украинцев будут полны поддержкой по отношению к спортсменам.

"Подарите нам то, что дороже золота, серебро и бронзу - это эмоции от победы, гордость за то, что мы - украинцы! Выше, быстрее, сильнее! И без травм! Слава Украине!", – сказал президент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Токио официально стартовали XXXII летние Олимпийские игры 2020 года. Они проходят на новом национальном стадионе в столице Японии. О главных скандалах соревнований – читайте в нашем материале.