Зеленский подал в Раду законопроект о нацсопротивлении и предложил увеличить численность ВСУ

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагает увеличить в стране численность Вооруженных сил Украины. А также проект закона, касающийся основ национального сопротивления.

Документы зарегистрированы 25 мая на сайте Верховной Рады. Оба они значатся как неотложные.

В частности, гарант планирует, чтобы парламентарии приняли на заседании проект закона №5557 "Об основах национального сопротивления"

"Определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам подготовки и ведения национального сопротивления", – говорится в его тексте.

А документом №5558 предлагается внести изменения в первую статью ЗУ "О численности Вооруженных сил Украины" относительно увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

В частности, в случае принятия закона указанную статью предлагается изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Утвердить численность Вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования".

Полный текст этого законопроекта, инициированного президентом, на сайте парламента пока отсутствует.

Отметим, что на сегодня численность ВСУ составляет более 250 тысяч военных. Также в Украине насчитывается 234 тысячи резервистов, 407 тысяч человек имеют статус участника боевых действий на Донбассе.

Напомним: на пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский заверил, что его команда планирует строить государство без олигархов для людей, украинцев. Но самым главным приоритетом остается Украина без войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 апреля Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Херсонской области. Там он посетил передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом.