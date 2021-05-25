Зеленский подал в Раду законопроект о нацсопротивлении и предложил увеличить численность ВСУ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Зеленский подал в Раду законопроект о нацсопротивлении и предложил увеличить численность ВСУ

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагает увеличить в стране численность Вооруженных сил Украины. А также проект закона, касающийся основ национального сопротивления.

Документы зарегистрированы 25 мая на сайте Верховной Рады. Оба они значатся как неотложные.

В частности, гарант планирует, чтобы парламентарии приняли на заседании проект закона №5557 "Об основах национального сопротивления"

"Определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам подготовки и ведения национального сопротивления", – говорится в его тексте.

Карточка законопроекта №5557

А документом №5558 предлагается внести изменения в первую статью ЗУ "О численности Вооруженных сил Украины" относительно увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

В частности, в случае принятия закона указанную статью предлагается изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Утвердить численность Вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования".

Полный текст этого законопроекта, инициированного президентом, на сайте парламента пока отсутствует.

Карточка законопроекта №5558

Отметим, что на сегодня численность ВСУ составляет более 250 тысяч военных. Также в Украине насчитывается 234 тысячи резервистов, 407 тысяч человек имеют статус участника боевых действий на Донбассе.

Напомним: на пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский заверил, что его команда планирует строить государство без олигархов для людей, украинцев. Но самым главным приоритетом остается Украина без войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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