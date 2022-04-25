Зеленский поблагодарил Байдена и американский народ за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины в ее борьбе с агрессором. По его словам, партнерство двух стран сегодня крепче, чем когда-либо.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в своем официальном Twitter в воскресенье 24 апреля. Президент, в частности, напомнил, что 24 апреля исполнилось два месяца со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Прошло два месяца героического всенародного сопротивления Украины российской агрессии. Я благодарен президенту и народу США за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ сплочен и силен, а украинско-американские дружба и партнерство крепче, чем когда-либо!", – написал Зеленский.

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Отметим, ранее президент США Джо Байден опубликовал в Twitter со словами поддержки Украине. Он отметил, что Киев "стоит" спустя два месяца после вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 апреля в Украину прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин. Поздно вечером у них назначена встреча с президентом Владимиром Зеленским.