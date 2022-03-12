Зеленский отреагировал на угрозы Путина о 'химоружии': все эти сигналы не просто так

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления российских властей об "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине". По его словам, подобные высказывания делаются не просто так – это "сигнал", говорящий о страшных намерениях Кремля.

Об этом глава государства сказал во время интервью иностранным журналистам. Политик считает, что оккупанты могут использовать химическое оружие против украинского народа.

"Очень страшно за людей. Очень страшные сигналы от России, когда они говорят, что какое-то химическое оружие они у нас находят. Ты уже думаешь, значит, они могут применить химическое оружие. То есть, все их сигналы - они не просто так", – заявил он.

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Отметим, в Белом доме также считают, что Россия может применить химическое оружие или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину. Там отметили "длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия" России, а также ее модель "обвинения Запада в тех же нарушениях, которые совершает сама РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в России, Украине или Беларуси украинский лидер считает неконструктивным.