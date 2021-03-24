Зеленский обыгрывает РФ и добивается поддержки ЕС и Великобритании

Отношения с Европой всегда складывались у Украины достаточно сложно. Даже в разгар санкций против режима Путина после 2014 года некоторые представители Евросоюза неоднократно выражали особое, более лояльное мнение относительно действий Кремля. Тем более поразительными на этом фоне выглядят нынешние успехи Киева, который сумел добиться от ЕС и Великобритании очень жестких заявлений относительно Российской Федерации.

Диспозиция

Россия всегда имела глубокие исторические связи с европейскими странами. Самый мощный торговый оборот между двумя, казалось бы, разными мирами и серьезная энергетическая зависимость Европы от российского газа всегда давали Кремлю веские аргументы в переговорах со Старым миром.

Военная агрессия РФ в Украине заставила страны Европейского Союза на время забыть о прибыли и ввести экономические санкции против российского капитала. Однако коррупция и отсутствие реформ со стороны предыдущей украинской власти позволили Москве постепенно расшатать отношения Брюсселя и Киева, вернув в повестку частичное снятие санкций.

До декабря 2019 года в Балтийском море были заложены 2300 с 2460 километров трубы "Северного потока – 2". И только жесткая реакция США заставила коммерческие компании остановить строительство.

Именно Европу пытался использовать Кремль и его сателлит в Украине – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", чтобы продавить выгодный Кремлю "мирный план", когда в июле 2020 года Медведчук с другими депутатами ОПЗЖ представил соответствующий документ в Европарламенте Страсбурге.

Стало очевидно, что Украина вот-вот проиграет дипломатическую войну с Россией за благосклонность Европы.

Именно поэтому еще в середине 2020 года Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку, который отвечает за международное направление в Офисе президента, выработать особую дипломатическую стратегию в отношении ЕС и Великобритании.

Навальный как стратегический триггер для Украины

Попытка отравления и арест российского оппозиционера Алексея Навального стали отличным триггером для старта активной дипломатии Киева, которая ориентирована на ЕС и Великобританию.

Банковая ожидала новую волну санкций за политически мотивированные выводы Навального, чтобы использовать их как мощную основу для переговоров с ЕС относительно российско-украинского противостояния.

Как только Европа ввела персональные санкции против причастных к преследованию российского оппозиционера, Киев начал активно работать на дипломатическом уровне.

В то же время Москва также активизировалась. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о важности диалога с РФ свидетельствовала о встречных дипломатических усилиях Кремля в Европе.

Киев принял бой, и между Украиной и Россией разворачивается настоящий дипломатический бой за Европу.

Путь к сердцу ЕС лежит через США

Эту неформальную истину Владимир Зеленский успел изучить за неполных два года своего президентства. И действительно – Белый дом неоднократно сдерживал ЕС по ослаблению международных санкций.

Поэтому Андрею Ермаку было поручено воспользоваться перестановками в новой администрации в Белом доме, чтобы сыграть на опережение. Банковая дождалась нужного момента. Когда в Сенате США голосовали за нового главу ЦРУ, сенатор Тед Круз разблокировал кандидатуру Уильяма Бернса только в обмен на жесткую позицию Госдепа по недопущению достройки российского трубопровода.

Банковая получила важную стратегическую победу. Ведь жесткая позиция новой администрации Белого дома станет для Зеленского мощным инструментом для дальнейшего убеждения соответствующих стран ЕС и Великобритании.

Системная дипломатия и контрпропаганда

Старый мир все еще консервативный в политике. Заявлениями в Твиттере или Фейсбуке европейские дипломаты предпочитают старые добрые переговоры (хоть и в видеоформате).

Наученная горьким опытом Банковая понимала, что только системное дипломатическое общение со странами Евросоюза дает Украине шансы в противостоянии с Кремлем.

Поэтому по поручению Зеленского Ермак начал применять тактику тотальных переговоров с РФ и ЕС. Он постоянно инициировал формальное общение дипломатов Украины с коллегами из Европейского Союза. Цель такой тактики – действуя на опережение доносить до европейцев позицию Украины, не давая возможности Кремлю извратить реальность.

Хороший пример – недавний инцидент с представителем РФ в переговорах советников Нормандской четверки Дмитрием Козаком. Который в письме к другим представителям Нормандской четверки позволил себе выразить ультимативные требования запретить Вооруженным силам Украины отвечать на провокации. На что Ермак жестко ответил Козаку, потребовав вернуться к конструктиву и говорить о действительно мирном плане и дорожной карте, которую разработала Украина вместе с Германией и Францией. В Кремле притихли ...

Еще одним важным активом в торгах с Брюсселем стало создание Центра противодействия дезинформации в Киеве. Европейцы и американцы высоко оценили проект, который задумывался Зеленским как мощный инструмент противодействия российской пропаганде не только в Украине, но и на международном уровне.

Заявления ЕС и Великобритании – дипломатическая победа Украины

Результатом такой проактивной дипломатии Киева стали две важнейших заявления, которые практически одновременно сделали лидеры ЕС и Великобритании.

Так, 16 марта премьер-министр Борис Джонсон назвал Россию главной проблемой безопасности Великобритании, отметив при этом, что Великобритания будет наращивать ядерное оружие, а Лондон расширять свое присутствие в высокотехнологичных сферах космоса и киберпространства.

А уже 22 марта президент Европейского совета Шарль Мишель во время видеоконференции глав ЕС с президентом РФ Путиным заявил, что "отношения между ЕС и Россией пока на низком уровне". Главным требованием Мишеля в РФ стала ситуация в Украине, а именно выполнение Кремлем Минских соглашений по урегулированию ситуации в оккупированном Донбассе. Другими требованиями стали соблюдения прав человека (ситуация с Навальным) и прекращение кибератак на страны ЕС.

Так Зеленский, сыграв на опережение, сумел добиться двух важнейших стратегических побед в Европе. И хотя впереди у Киева еще много напряженных переговоров, важно, что проактивная стратегия Украины начала приносить ощутимые результаты.