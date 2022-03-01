Зеленский объявил о безвизе для иностранных добровольцев: что это значит

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Президент Владимир Зеленский объявил о введении безвизового режима для въезда иностранцев. Речь идет о тех, кто желает вступить в Интернациональный легион обороны Украины.

Об этом говориться в указе главы государства №82/2022 от 28 февраля. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Безвизовый режим будет действовать с 1 марта на период военного положения в Украине.

Исключением являются граждане страны-агрессора России.

Кабинету министров поручено принять необходимые меры для реализации указа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины. В него готовы принимать иностранцев, которые хотят помогать украинцам давать отпор российскому агрессору.

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