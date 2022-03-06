Зеленский обратился к украинцам с сильной речью: мы уже завоевали наше будущее, но еще боремся за наше сегодня. Видео

Президент Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил украинцев-защитников за отважную борьбу с российскими оккупантами. Он подчеркнул, что этой ночью враг нанес нашим городам новые разрушения и продолжает это делать, в то же время сам несет огромные потери.

Гарант выразил убеждение, что будущее украинского народа уже определено – победа за нами, хотя путь будет нелегким. С такими словами глава государства обратился в видеообращении 6 марта (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца)..

"Каждый день и каждую ночь я говорю с лидерами многих государств, бизнес-сообщества. На протяжении всех дней войны почти нет такого часа, чтобы Украина не слышала, какую помощь получит... Это разговоры, которые умножают нашу уверенность. Потому что на чьей стороне мир, тот никогда не упадет в темноте", – подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что в настоящее время мир имеет силу, чтобы закрыть небо для российских ракет, самолетов и вертолетов. Если же кто-то все еще сомневается в этом, то, добавил президент, Украине нужны самолеты – чтобы сделать безопасным свое небо и Европы.

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