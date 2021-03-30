Зеленский назвал успехом принятие закона о цифровых паспортах и поддержке предпринимателей

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроекты, которые были приняты депутатами Верховной Рады на внеочередном заседании о цифровых паспортах, поддержке предпринимателей, стимулировании детенизации доходов, финансировании Минагрополитики, важны и в них нуждаются украинские граждане и бизнес.

Как передает пресс-служба президента, Зеленский отметил, что в частности, большим успехом является принятие во втором чтении закона о цифровых паспортах, который юридически приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении "Дія" к обычным паспортам.

Украина стала первой страной в мире, где узаконили е-паспорта.

"Это значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта значительно безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и стоит гордиться. Развиваем "государство в смартфоне", – отметил президент .

Также парламент принял за основу и в целом президентский законопроект о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах. В частности, о гарантированной выплате в размере 8 тыс. грн поддержки из государственного бюджета для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

"Глава государства приветствует и принятие за основу пакета законопроектов по "налоговой амнистии", среди которых – предложенный им проект закона о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Лица должны будут уплатить единовременный сбор: 5% – относительно активов, размещенных на счетах украинских банков, 9% – для размещенных за рубежом, 2,5% – по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года. Это важный шаг к детенизации экономики Украины", – передает пресс-служба слова президента.

Кроме того, важным является голосование за законопроект, которым обеспечивается бюджетное финансирование деятельности Министерства аграрной политики.

"Верховная Рада показала, что может работать в интересах граждан и ради укрепления нашего государства даже в таких сложных условиях, как пандемия и локдаун", – подчеркнул Зеленский.

Также принят закон, который разблокирует большую приватизацию и позволит привлечь инвестиции в экономику Украины, создать новые рабочие места и базу для налогообложения.