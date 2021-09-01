Зеленский назвал главные темы переговоров с Байденом: у нас есть болезненный вопрос

Вопрос временно оккупированного Крыма и отдельных территорий Донбасса станет первым на повестке встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена. Также стороны обсудят темы инвестиций.

Об этом Зеленский рассказал для "Суспільного". Он отметил, что общение с Байденом не будет в формате "вопрос – ответ".

"У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка", – говорил он.

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Президент Украины сказал, что выразит благодарность Штатам за поддержку в развитии энергетической системы нашей страны. Также на встрече обсудят российский газопровод "Северный поток-2".

"У нас есть больной вопрос "СП2". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать", – рассказал Зеленский.

Гарант подчеркнул, что если газопровод запустят, то Украина хотела бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США, а точнее введение новых санкций против России.

Официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена пройдет в среду, 1 сентября. Она состоится в 14:00 (21:00 по Киеву.)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США.

31 августа Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.

Зеленский заявил, что западные страны видят вступление Украины в НАТО как стратегию. Однако, по его словам, у нас нет на это времени.

Зеленский провел встречу с директором американского государственного космического агенства NASA Биллом Нельсоном. Переговоры украинский лидер назвал плодотворными.

Кроме того, в США подписали меморандум о строительстве в Украине 5 энергоблоков на 30 млрд долларов.