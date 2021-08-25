Зеленский назначил нового представителя Украины при ЕС и Евроатоме. Фото и биография

Новым представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии стал Всеволод Ченцов. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Документ о назначении Ченцова на должность (№ 445/2021) был опубликован на сайте Офиса президента в среду, 25 августа. Отметим, что представителю Украины при ЕС 47 лет.

Родился он в городе Дрогобыч Львовской области. Ченцов женат, у него есть дочь.

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Мужчина получил юридическое образование во Львовском национальном университете им. Ивана Франко (1996 год).

Сразу после этого получил должность в отделе государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления МИД Украины, где проработал год.

С 1997 по 2002 года был секретарем в посольстве Украины в Турецкой Республике.

После этого три года провел в должности начальника отдела международных договоров и заместителя начальника Договорно-правового управления МИД Украины.

С 2006 по 2007 год – советник-посланник украинского посольства в Польше. Это кресло он сменил на должность заместителя представителя Украины при Европейском Союзе, которую занимал до 2011-го.

Далее, до 2017 года, – директор Департамента Европейского Союза МИД Украины.

Кроме того, Ченцов с 2017 по 2021 год занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах, а также представителя нашей страны в Организации по запрещению химического оружия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на 27 августа запланирован визит Зеленского в Кишинев для участия в официальных и праздничных церемониях. Тогда Молдова будет отмечать 30-летие своей независимости.