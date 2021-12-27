Зеленский начал президентские выборы 2024 года и хочет устранить Порошенко, – Кузьо

Дело против пятого Президента Петра Порошенко – это начало избирательной кампании Владимира Зеленского. Об этом в Твиттере пишет профессор кафедры политологии НАУКМА, научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, канадский и британский политолог Тарас Кузьо.

"Зеленский начал президентские выборы 2024 года", – пишет Кузьо и добавляет, что он "стремится устранить Порошенко (второй по популярности политик), чтобы расчистить себе путь в западно-центральной Украине".

Кузьо предостерегает, что Зеленский принялся преследовать Порошенко в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной.

"Когда Россия, возможно, готова вторгнуться в Украину, ДБР Зеленского выдвигает иск против Порошенко в "государственной измене" и "финансировании террористов"", – отмечает Кузьо.