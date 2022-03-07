Зеленский на переговорах с президентом Евросовета поднял вопрос членства в ЕС: народ Украины этого достоин

Ольга Ганюкова
Политика
1 минута
2,5 т.
Зеленский на переговорах с президентом Евросовета поднял вопрос членства в ЕС: народ Украины этого достоин
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Во время них украинский лидер снова затронул вопрос членства Украины в Европейском Союзе.

В частности, он заявил, что народ нашей страны этого достоин. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Провел очередные переговоры с президентом Европейского совета. Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Затронул вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС. Ранее целый ряд стран Евросоюза заявил о том, что поддержит вступление Украины в Союз.

Видео дня

Ранее премьер Словакии Эдуард Гегер предложил применить особую, новую и сокращенную процедуру. Кроме того, президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал инициативу предоставить Украине возможность стать членом ЕС. Политик заявил, что его государство поддержит все санкции против России, а также предоставит помощь Украине, включая военную. Также членство Украины в ЕС поддержали Эстония и Польша.

Обращение команды OBOZREVATEL
Вторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Европейский СоюзВладимир ЗеленскийШарль Мишель