Зеленский на переговорах с президентом Евросовета поднял вопрос членства в ЕС: народ Украины этого достоин

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Во время них украинский лидер снова затронул вопрос членства Украины в Европейском Союзе.

В частности, он заявил, что народ нашей страны этого достоин. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Провел очередные переговоры с президентом Европейского совета. Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Затронул вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин", - отметил он.

Провів чергові перемовини з Президентом Європейської ради @eucopresident. Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріли цивільних та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушив питання членства 🇺🇦 в #ЄС. Народ України цього гідний. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС. Ранее целый ряд стран Евросоюза заявил о том, что поддержит вступление Украины в Союз.

Видео дня

Ранее премьер Словакии Эдуард Гегер предложил применить особую, новую и сокращенную процедуру. Кроме того, президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал инициативу предоставить Украине возможность стать членом ЕС. Политик заявил, что его государство поддержит все санкции против России, а также предоставит помощь Украине, включая военную. Также членство Украины в ЕС поддержали Эстония и Польша.