Зеленский и Тимошенко оказались лидерами доверия украинцев – опрос

В Украине рейтинг доверия к политикам возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. На втором месте оказалась экс-премьер, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Так, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 30 июня – 3 июля 2021 года, Зеленскому доверяют 46% опрошенных, не доверяют – 52%, тогда как Тимошенко выразили доверие 30%, а не доверяют – 68% респондентов.

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Кроме того, руководителю ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 58%. Пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 24% респондентов, не доверяют – 75% опрошенных украинцев.

В то же время подсанкционному куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку выразили доверие 16%, а не доверяют ему – 70% граждан Украины.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют – 52%, не слышали о таком – 28%.

В то же время в нынешнем рейтинге не представлены те, кто раньше, по другим исследованиям были основными конкурентами Зеленского: в мартовском опросе "Рейтинга" на втором месте шел мэр Киева Виталий Кличко. В февральском рейтинге социологической группы "Центр Разумкова" говорилось, что украинцы больше всего доверяют главе ВР Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому.

Опрос проводился с 30 июня по 3 июля методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна, социологи опросили 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.