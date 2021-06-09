Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко получили бы большинство голосов украинцев, если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время. За действующего главу государства готовы отдать свои голоса 20,9% опрошенных, и 28,1% тех, кто определился и пойдет на выборы.

За лидера оппозиции готовы проголосовать 12,4% респондентов и 16,7% тех, кто определился и пойдет на выборы. Соответствующие результаты показал социологический опрос, проведенный Центром SOCIS.

Следующими в рейтинге идут Юлия Тимошенко – 9,1% (12,2% – тех, кто определился и пойдет голосовать), Игорь Смешко – 7,2% (9,6) и Юрий Бойко – 6,8% (9,2 ). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

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Сроки проведения исследования: 28 мая – 3 июня 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью САТИ. Статистическая погрешность 2,4%.

Напомним, схожие результаты показал и опрос КМИС. Согласно ему, в президентском рейтинге лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За Зеленского готовы проголосовать 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. За Петра Порошенко – 14,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.