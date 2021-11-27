Зеленский: Голодомор уничтожал целые семьи и села, но не смог уничтожить нас окончательно

Голодомор 1932-1933 годов уничтожал целые семьи, улицы и деревни, но не смог уничтожить украинскую нацию до конца. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

Обращение было опубликовано на сайте Офиса президента. "Мы как народ пережили этот ужас. Ключевое слово – пережили. И победили. И невинные жертвы голодоморов заморены, убиты, но не забыты!", – говорится в нем.

Зеленский добавил, что точное количество погибших от голода украинцев на сегодняшний день неизвестно, но народ "никогда и ни за что" не забудет своих предков, погибших в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах.

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"…Ужас под названием Голодомор до этого не описывал ни один словарь. Потому что ни один правитель до этого не смог придумать подобного зверства", – заявил глава государства.

Он также сообщил, что на данный момент фактически завершена реконструкция первой очереди музея Голодомора, а к 90-й годовщине (в 2022 году) должна быть построена вторая очередь, о чем президент подписал соответствующий указ.

По словам Зеленского, это вопрос не только долга, но и существования: "Потому что как только исчезнет память о миллионах умерших и нерожденных украинцев, исчезнем мы сами".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. В годовщину геноцида на Киевщине снесли памятник чекистам НКВД.