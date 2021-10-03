Зеленский еще не определился по закону об олигархах из-за правовой коллизии, – советник главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую именно редакцию документа подпишет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Мы сейчас посмотрим, в какой именно редакции (подпишет закон председатель Верховной Рады, - Ред): будет ли это проголосованная редакция депутатами, или будут какие-то нюансы, скажем так. Подпишет председатель Верховной Рады, а после этого президент примет решение. У нас будет для этого десять дней. Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает", - сказал Подоляк журналистам в Трускавце в субботу.

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Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект об олигархах.

В свою очередь комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах №5599 в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой. Они касаются органа, который получит полномочия определять олигархов. Это либо СНБО, либо НАЗК, либо АМКУ.