Заявление "Голоса" о событиях вокруг партии: планируем и в дальнейшем продолжать свою кропотливую работу в интересах Киева и Украины

Киевская городская территориальная организация партии "Голос" и фракция партии "Голос" в Киевсовете опубликовали совместное заявление по событиям, которые в последнее время разворачиваются вокруг политсилы. Обвинения, которые сейчас распространяются в социальных сетях и СМИ, возмущают ее членов как по форме, так и по содержанию.

Об этом говорится в Facebook Голос.Киев. В партии отметили, что привыкли преодолевать трудности упорной работой.

"Осенью 2020 партия прошла чрезвычайно сложные местные выборы. Многие были уверены, что у нас нет шансов получить представительные мандаты в Киеве и других регионах. Но кропотливая работа избирательных штабов – на национальном уровне во главе с Инной Совсун, киевского городского во главе с Григорием Маленко, кандидатов и их помощников и лидера партии Киры Рудик привели к качественному результату на местных выборах", – говорится в заявлении.

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Отмечается, что партия пережила и отход от партийных дел ее основателя, и ряд других вызовов, а "350 депутатов в местных советах при указанных стартовых условиях – замечательный промежуточный результат, от которого были все возможности построить партию дальше".

"Однако, как мы уже неоднократно убеждались на практике, системно и прагматично работать способны не все. Как на национальном, так и на местном уровнях", – отметили в "Голосе".

"Среди членов Киевской организации и фракции "Голоса" в Киевсовете есть разные точки зрения на события, происходящие. Но мы призываем реализовывать свои карьерные амбиции в этический и конструктивный способ. Просим прекратить тактику метания пиарными образами и перестать обвинять чуть ли не в работе на врагов Украины тех однопартийцев, кто просто работает и выполняет обещания перед нашими сторонниками", – призвали в партии.

Со своей стороны, политсила планирует и в дальнейшем продолжать свою кропотливую и ежедневную работу в интересах Киева, Украины и партии "Голос", потому что понимает свою ответственность перед избирателями.

Напомним, ранее десять народных депутатов фракции "Голос" в Верховной Раде выразили недоверие руководству партии, обвинили его в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции". После этого нардепы объявили о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость".