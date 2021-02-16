Прочь руки от решений центральной власти: как Зеленский хочет урезать часть полномочий ОАСК

Монополию Окружного административного суда Киева относительно определенных категорий дел хотят урезать. Жалобы на решения органов центральной исполнительной власти предлагают рассматривать в Верховном суде. Соответствующую законодательную инициативу №5067 президента Владимира Зеленского зарегистрировали в Верховной Раде.

OBOZREVATEL разобрался, какие полномочия заберут в ОАСК и как реагируют в суде на инициативу главы государства.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства в полномочия окружных административных судов входит рассмотрение практически всех жалоб на решения власти. Любой субъект может обратиться в суд, если ему не нравится распоряжение или постановление правительства, или же действия других центральных органов исполнительной власти.

В комментарии для OBOZREVATEL представитель президента в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский рассказал, что изменится с принятием документа.

"Законопроектом Зеленского предлагается не лишать всех полномочий ОАСК, а чтобы Верховный суд также имел юрисдикцию на такую категорию дел, чтобы человек мог обращаться в Верховный суд", – сказал Вениславский.

Поэтому, если жалоба будет касаться работы министерств, НБУ, Нацкомиссии по регулированию рынка коммунальных услуг – подследственность перейдет в Верховный суд.

"А другие категории дел – в другие органы госвласти. Например, городские государственные администрации, местные органы центральных органов исполнительной власти будут подсудными ОАСК", – добавил нардеп.

Законопроект не предусматривает механизма передачи дел, которые уже открыты против центральных органов власти, поэтому они будут до конца рассматриваться в ОАСК.

В ОАСК нейтрально оценивают инициативу Зеленского. В комментарии для OBOZREVATEL председатель суда Павел Волк называет решение президента более политически мотивированным, чем обоснованным.

"Это его абсолютное конституционное право вносить те или иные проекты законов на рассмотрение ВРУ. В то же время, не секрет, что такие инициативы появились под определенным давлением. Чьим именно – МВФ или их представителей – предпринимателей, называющих себя "представителями гражданского общества" – точно сказать сложно. Поэтому очевидно, что решение о внесении таких законопроектов является скорее политически мотивированным, чем обоснованным определенными объективными критериями", – сказал Волк.

Также он добавил, что в случае принятия документа уменьшится нагрузка на суд, а будет ли рассматривать Верховный суд соответствующие споры в разумные сроки – покажет время.

"Подобные споры, как правило, политические и резонансные, и способствовали как дополнительному фокусу внимания на суд, так и безосновательной отрицательной оценке. Считаем, что такая инициатива уменьшит эти необоснованные обвинения в адрес суда, которые часто звучали в публичной сфере, учитывая несогласие с теми или иными решениями именно сквозь призму политических оценок, а не соответствия закону", – добавил Волк.

Сейчас текст законопроекта отсутствует. Также его не определили как неотложный, поэтому неизвестно, когда ВР возьмется за рассмотрение документа. Напомним, что Зеленский анонсировал несколько законопроектов, которые предусматривают изменение подсудности отдельных категорий дел.

На сайте ВР пока зарегистрированы три президентских проекта законов:

по подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции;

о порядке назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия;

об ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

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