Относительно зарплат работникам Национальной полиции Украины.

Я понимаю недовольство полицейских. Однозначно зарплата должна быть соразмерной рискам.

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Кожен знає, що питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати. На так звану 13-ту зарплату грошей не було передбачено. Кошти не були закладені в бюджет-2021.

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Та попри все, ми маємо приємну новину. Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня.

Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат НЕ ОТРИМАЮТЬ.

Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу.