Западная пресса раскритиковала закон об олигархах как попытку взять под контроль телеканалы – нардеп

Статья в Financial Times об Украине свидетельствует, что западные дипломаты критически оценивают украинский закон об олигархах как попытку властей установить контроль над оппозиционными телеканалами.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко, ссылаясь на статью в британском издании Financial Times, посвященной Украине.

"Свежий номер Financial Times очевидно сегодня утром лег на стол президенту США Джо Байдену и всем лидерам западного мира. И все прочтут в нем статью… О том, как закон об олигархах – стал инструментом давления президентской власти на нелояльных бизнесменов. А вся громкая история "борьба с олигархами" – это лишь попытка взять под контроль оппозиционные телеканалы", – отметил нардеп.

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В общем, подобные публикации в Financial Times и других влиятельных изданиях западного мира – тревожный сигнал для Украины, считает Наливайченко.

"Все это вызывает негативную реакцию у западных политиков, экспертов и дипломатов. Это недовольство и разочарование западные элиты транслируют через ведущие издания мира. Своими безответственными действиями власти подрывают доверие западных партнеров к Украине и консолидированную поддержку наших стремлений к членству в Европейском Союзе", - отметил нардеп.

Напомним, 19 декабря Financial Times выпустила статью, посвященную событиям в Украине. В статье со ссылкой на западных дипломатов и экспертов критикуется закон об олигархах, который на мероприятии расценивают как инструмент преследования нелояльных президенту бизнесменов.