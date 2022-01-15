Запад понимает, что Порошенко преследуют как политического конкурента, – журналист Цымбалюк

Причина преследований пятого президента Украины лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко – в росте его поддержки украинцами. Зеленскому и его окружению понравилось быть у власти, поэтому они пытаются избавиться от конкурентов.

Такое мнение в комментарии американскому телеканалу RTN высказал украинский журналист Роман Цымбалюк.

"Петр Порошенко действующий политик в Украине, избранный в Раду, возглавляет крупнейшую оппозиционную партию "Европейская Солидарность". И рейтинги последней говорят, что еще немного – и "Европейская Солидарность" обгонит партию власти "Слуга народа", – заметил журналист.

"Вся эта история вообще дурно пахнет. Потому что очень много наблюдателей, и я в их числе, видим, что это так называемая наша политическая борьба и она не всегда происходит четко по демократическим нормам... Выборы приближаются. О рейтингах я уже сказал. Очевидно, Зе-команде понравилось управлять государством, невзирая на все сложности и работу не до 18:00", – отметил Цымбалюк.

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Журналист считает, что именно это, в первую очередь, связано с преследованием Петра Порошенко.

"Как я вижу, мечта Зеленского – посадить в один ряд подсудимых Медведчука (это кум Путина и, как он себя считает – лидер всех пророссийских сил) и Петра Порошенко. При всех трудностях и грязи украинской политики все же нечестно и неадекватно ставить знак равенства между ними", – подчеркнул он.

Журналист также заявил, что обвинения в адрес Порошенко не имеют никаких юридических оснований.

"По самому делу по закупке угля, я не думаю, что есть шансы довести это дело до такого завершения, как хотят в Офисе президента", – отметил Цымбалюк.

Он напомнил, что на тот период, о котором говорят следователи, шахты на оккупированной части Донбасса еще не были национализированы боевиками, они находились под юрисдикцией Украины, шахтеры получали заработную плату в гривнах на карты украинских банков.

Роман Цымбалюк отметил, что лидер "Европейской Солидарности" имеет значительную поддержку украинцев, а также является уважаемым и известным политиком на Западе.

"И все видят, что это больше похоже на какие-то политические репрессии и попытку сбить конкурента. В общем, это вряд ли пойдет на пользу украинскому государству, особенно с учетом геополитического расписания. С одной стороны, в наши ворота уже зашел враг, оккупировав Крым и Донбасс. Открывать второй внутренний фронт, потому что Петр Порошенко собрал под своим крылом очень много людей с четкими проукраинскими взглядами, в то время когда могут быть нюансы с войной – означает неидеально выглядеть в глазах западных партнеров, в поддержке которых мы нуждаемся. И это уже слишком", – резюмировал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце прошлого года стало известно об уголовном деле в отношении Порошенко, связанном с поставками угля во времена его президентства. Активы пятого президента были арестованы. Сам он сейчас находится с дипломатической поездкой в Европе, из которой планирует вернуться 17 января. По возвращении в Украину лидера "Европейской Солидарности" могут задержать: по сообщениям СМИ 24 декабря 2021 года в ОГП подписали ходатайство об аресте Порошенко, а суд разрешил его задержание.