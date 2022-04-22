Запад готов перейти красную линию: Каспаров заявил, что блеф Путина больше не работает

Президент РФ Владимир Путин по давней привычке пытается шантажировать страны Запада, угрожая нападением на конвои НАТО с оружием для Украины и применением ядерного оружия. Ведь раньше блеф Кремля бесперебойно срабатывал - и Россия не получала должного ответа на свою агрессию.

Но в этот раз, похоже, Запад осознал, что эскалации не избежать и готов поставить РФ на место. Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Он напомнил, что тактику блефа Путин успешно использовал, начиная с 2008 года. Война в Грузии, применение химического оружия в Сирии, ковровые бомбардировки Алеппо и даже оккупация украинского Крыма практически сошли России с рук. Введенные за Крым санкции были, по мнению Каспарова, слишком слабыми, чтобы реально заставить Кремль прекратить агрессию.

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А на более действенные меры ни Европа, ни США не решались. Ведь каждый раз Путин угрожал Западу большой войной.

Но сейчас, похоже, терпение Запада лопнуло.

"Сегодня ставки повышены, но мы видим, что Путин и его окружение отчаянно пытаются использовать ту же самую стратегию блефа. И последняя возможность для путинского блефа - это угроза вовлечения НАТО в конфликт. Его можно добиться прямой атакой на натовский конвой с оружием для Украины, либо применением тактического ядерного оружия, либо применением химического оружия. Это то, что с точки зрения Путина, может НАТО напугать", - пишет Каспаров.

Он видит предпосылки того, что опробованная ранее Кремлем тактика блефа перестала работать.

"Запад пришел к выводу, что никакого шанса избежать эскалации, если Путин ее захочет, не существует. Сегодня Запад уже готов перейти красную линию, прекратив испытывать страх перед эскалацией. Путин попадает в собственную же ловушку - либо он должен выполнять угрозу, либо демонстрировать собственное бессилие", - считает Каспаров.

При этом выполнение угроз для Путина будет означать практически мгновенный приговор. Британия устами премьера Бориса Джонсона уже уверила, что использование ядерного оружия против Украины тут же получит ответ от Соединенного Королевства. А для трусливой верхушки РФ и не менее трусливых ее военначальников это означает полный и безоговорочный конец.

"Мы подходим к моменту, когда путинские военные начальники должны определяться как вести себя дальше. Уже восемь генералов уничтожены украинцами. И этот счет может стать двузначным очень быстро, если они будут продолжать себя вести так же и игнорировать тот факт, что некоторые страны НАТО готовы перейти к более решительным действиям", - считает Каспаров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джонсон заявил, что война в Украине может затянуться, и назвал сроки. По мнению британского премьера, обстрелы Россией территории Украины могут продолжаться до конца следующего года. Однако победаКремлю не светит ни при каких обстоятельствах.