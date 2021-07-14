Законопроект 3508 является газовой ловушкой и может остановить развитие городов, – мэр Мариуполя

Законопроект 3508-д, за который должны голосовать депутаты Верховной Рады должен определить механизм списания задолженности за газ. Вместо этого предлагается реструктуризация. Это может привести к остановке развития украинских городов.

Об этом заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, сообщается на официальном сайте горсовета. Он подчеркнул, что долги за газ всей страны, которые сейчас составляют 57 млрд грн, собирали не громады.

"Почему города должны их возвращать из бюджетов развития?" – задался вопросом Бойченко.

"Была прямая команда президента Украины о списании долгов по разнице в тарифах. Она не выполняется. Теперь депутаты предлагают посчитать задолженность, а не списать ее. Это обман населения и саботаж указания президента", – отметил мэр города.

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Согласно законопроекту 3508-д, предлагается предприятиям за семь лет реструктурировать разницу в тарифах (речь идет о разнице между утвержденной ценой для населения и затратами предприятия на услугу.). По словам Бойченко, для Мариуполя она составляет 1 млрд гривен. Если эту сумму "переведут" на плечи общины, город не сможет развиваться. Денег на ремонт школ, больниц, дорог не будет.

"Депутаты подавали немало поправок, которые бы помогли городам и предприятиям, но, к сожалению, не все они учтены. Сейчас общины просто не имеют такого финансового ресурса, чтобы оплачивать разницу", – сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя добавил, что в связи с ростом рыночной цены на газ на 300% существует опасность увеличения тарифов на тепло для населения на 70-80%. Город вместе с государством ищет общие варианты, как не допустить этого.

"Необходимо максимально защитить украинцев от возможного роста тарифов. Большинство населения будет просто не в состоянии оплачивать коммунальные счета. Наша задача как местной власти – выработать план действий, который не допустит такого развития событий", – подчеркнул Бойченко.