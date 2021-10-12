Законодательство об олигархах и борьбе с коррупцией должно быть юридически обоснованным – заявление ЕС

Европейский союз отметил необходимость юридически обоснованного принятия и внедрения законодательства, которое будет ограничивать коррупцию и влияние частных интересов.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном изданием "Европейская правда".

"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства", – говорится в заявлении.

ЕС подтвердил свою поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией, а также призвал к дальнейшим шагам страны в этом направлении.

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Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не смотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.