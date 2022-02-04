После публикации видео с депутатом Трухиным, который убегает от полицейских и предлагает им огромную взятку за сокрытие правды о ДТП, представители власти стали делать круглые глаза и возмущаться. Глава фракции "Слуг народа" в Верховной Раде Давид Арахамия уже потребовал, чтобы Трухин вышел и из фракции, и из партии

Но самое главное - так это то, что ситуация с Трухиным была очевидна и пять месяцев назад. С точки зрения спасения репутации "Слуги" должны были отмежеваться от депутата сразу же после ДТП - хотя бы на время расследования. Вместо этого они делали вид, что ничего не произошло и активно защищали Трухина, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

А главным его защитником был, как известно, сам президент Владимир Зеленский. "Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего страшного тут нет. Не хочу обращать на это большого внимания" - говорил президент еще 26 ноября и даже высказывал сомнение в том, что Трухин был за рулем.

Видео дня

А теперь самый простой вопрос: у кого-то есть сомнения, что Зеленский знал, что произошло на самом деле? Может ли быть, что он не знал того, что было ясно даже ребенку? Может ли быть, что не знали "Слуги"? Может ли быть, что не знали сторонники Зеленского?

Все они знали. Просто рассчитывали, что правду никто не сможет доказать. Зеленский ведет себя как предводитель криминального клана, дон Корлеоне в коротких штанишках. Он уверен, что главная его задача - защищать "своих", чтобы они не натворили. Он живет по принципу "своим" - все, чужим - даже не закон, а демонстративное беззаконие.

"Слуги" не отмежевались от Трухина потому, что они уверены - ради такой вседозволенности и идут во власть. А сторонники популистов закрывают глаза на поведение "Слуг" потому, что они и сами вели бы себя точно также, если бы оказались у власти.

Это самый настоящий заговор Шариковых. Просто Шариковых в нашей стране не большинство. Популисты обязательно лишатся власти. Людей можно было обмануть один раз - в несчастливом для Украины 2019 году. Но больше уже не получится. За обман придется ответить.