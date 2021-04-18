Власти Чехии приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Сразу 18 дипломатов! Хотя, если называть вещи своими именами, власти Чехии высылает 18 российских шпионов, которых спецслужбы Чехии раскрыли, но дипломатический иммунитет не позволяет посадить их в тюрьму. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что этот шаг основан на "однозначных доказательствах", предоставленных чешской разведкой и службами безопасности, указывающие на причастность агентов российской разведки к массовому взрыву 50 тонн боеприпасов на складе в Врбетице в Моравии в октябре 2014 года . Тогда погибли два человека.

Чехи, безусловно, молодцы и правильно сделали. Украина на этом фоне выглядит скромно – мы высылаем только одно российского дипломата. И то в качестве ответа на их недружественные действия к нашему консулу Сосонюку. У меня вопрос к президенту, парламенту и МИД. Почему у нас до сих пор дипломатические отношения с РФ я понимаю. Но почему до сих пор действует безвизовый режим? Разве это не агрессор? Разве нет войны? Разве нам здесь очень нужны граждане этой страны? Что это за война такая? Мои знакомые, близкие к бывшему президенту Петру Порошенко, не раз обращались к нему с инициативой введения визового режима со страной-агрессором. Но почему-то всегда получали отказ. Ибо "не время". Так может сейчас уже время? Зачем нам безвизовый режим с РФ на фоне этой эскалации?

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