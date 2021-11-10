За смерти украинцев Шмыгалю и Ляшко придется отвечать. Если не удерут
Согласно данным Минюста, до коронавируса в октябре 2015-2019 г. каждый день регистрировалось в среднем 1607 смертей, в октябре 2020 года регистрировалось в среднем 1905 смертей в день.
В последние дни октября 2021 года в Украине умирало больше 3000 человек ежедневно (еще не все записи внесены в реестр Министерства юстиции).
Это антирекорд. Результат работы правительства Шмыгаля и его министра Здоровья – двоечника Ляшко.
Фу. Ненавижу.
Прийдется отвечать, если не удерёте.
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Источник:Facebook Михаила Бродского