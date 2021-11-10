Согласно данным Минюста, до коронавируса в октябре 2015-2019 г. каждый день регистрировалось в среднем 1607 смертей, в октябре 2020 года регистрировалось в среднем 1905 смертей в день.

В последние дни октября 2021 года в Украине умирало больше 3000 человек ежедневно (еще не все записи внесены в реестр Министерства юстиции).

Это антирекорд. Результат работы правительства Шмыгаля и его министра Здоровья – двоечника Ляшко.

Фу. Ненавижу.

Прийдется отвечать, если не удерёте.